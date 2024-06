«On vide l'océan à la petite cuillère» : les passeurs redoublent d'imagination pour acheminer les migrants à la frontière franco-espagnole, la police dépassée

Les passeurs redoublent d'imagination pour transporter les migrants, dont le but ultime est souvent l'Angleterre. Beaucoup passent par des petits chemins, notamment dans les Pyrénées. Sur les routes du Sud-Ouest, certains choisissent de passer dans des voitures banalisées avec des touristes ou des promeneurs-passeurs.

Sur les petites routes à la frontière espagnole, les contrôles de police se sont renforcés ces derniers mois. Les migrants, majoritairement en provenance d'Afrique, sont nombreux autour des parkings et ils doivent se faire de plus en plus discrets.

Pour traverser la frontière entre l'Espagne et la France, les passeurs doivent redoubler d'imagination et se fondre dans la masse. Contre 150 euros, selon nos informations, ils effectuent une traversée à bord d'une voiture de classe moyenne et font des allers-retours entre la France et l'Espagne en transportant 2 ou 3 personnes.

Près de 7.000 passages de migrants chaque année

«Partout les migrants veulent passer. Si quelqu'un leur donne l'opportunité de passer, il leur donne un petit billet et il passe. On vide l'océan à la petite cuillère. C'est vrai qu’il faudrait une quinzaine d'effectifs de plus», estime Patrice Peyruqueou policier et porte-parole d'unité 64.

«Ils attendent que les flics disparaissent de cet endroit pour qu'ils puissent passer parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va se proposer à faire n'importe quel boulot pour un peu d'argent, c'est des choses qui arrivent», a témoigné un passant.

Plusieurs sources locales estiment que 7.000 migrants passent la frontière au Pays basque chaque année.