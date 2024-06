Jordan Bardella : «Emmanuel Macron est ce soir un président affaibli»

La tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes, Jordan Bardella, s’est exprimé à l’issue du scrutin qu’il a largement survolé, en obtenant plus de 30 % des voix, selon les premières estimations. Un score qui, selon lui, montre qu'«Emmanuel Macron est ce soir un président affaibli».

«En permettant au RN de dépasser les 30% des voix», les Français ont rendu un «verdict sans appel», selon Jordan Bardella. La tête de liste du parti pour les élections européennes, qui a obtenu la faveur de 33,3% des électeurs selon les premières estimations, affirme que ce score constitue un «désaveu cinglant» pour le président de la République.

«Emmanuel Macron est ce soir un président affaibli, jusqu’ici privé de majorité absolue à l’Assemblée nationale et désormais rétréci dans ses moyens d’action au sein du Parlement européen, a lancé Jordan Bardella. L’écart inédit entre la majorité présidentielle et le premier parti d’opposition traduit [...] un rejet clair de la politique conduite par Emmanuel Macron et son gouvernement.»

Dans ces conditions, la tête de liste du RN estime que le chef de l'Etat «doit renoncer à l’agenda qu’il s’apprêtait à mettre en œuvre [...] sous peine de persévérer dans une impasse démocratique». Emmanuel Macron doit «choisir de s'en remettre à l'esprit des institutions» et «organiser de nouvelle élections législatives». Plus tard dans la soirée, le chef de l'Etat a justement pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale.