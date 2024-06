Manifestation anti-RN à Paris : des policiers pris à partie par des éléments radicaux d’ultragauche

Quelque 3.000 personnes étaient rassemblées autour de la place de la République ce lundi soir, pour manifester contre la victoire du Rassemblement national aux élections européennes. Parmi eux, des militants d'extrême gauche s'en sont pris à des policiers, contraints de faire usage de gaz lacrymogène.

Poubelles incendiées, mobilier urbain dégradé et policiers pris à partie... Plusieurs milliers de manifestants se sont réunis à Paris aux alentours de la place de la République ce lundi, à l'initiative de la CGT et de l'Unef, pour dénoncer l'issue des scrutins des élections européennes, largement remportées par le Rassemblement national.

Une soirée émaillée de violences, durant laquelle des militants d'extrême gauche s'en sont pris à une fourgonnette de police qui n’a eu d’autre choix que de battre en retraite et prendre la fuite. Même chose pour un autre équipage poursuivi par ces mêmes éléments radicaux d’ultragauche. Toute la soirée dans les rues de la capitale, ces mêmes scènes d’affrontements et de chaos se sont déroulées au milieu de riverains et d’automobilistes impuissants.

Des individus vêtus de noir

Tout a commencé quelques heures plus tôt, place de la République et place Saint-Augustin dans le 8e arrondissement. Des milliers de manifestants d’extrême gauche sont venus sans autorisation protester contre le Rassemblement national. Dans le cortège, des drapeaux de la CGT, de la Palestine, des Insoumis, des écologistes, mais surtout des individus vêtus de noir, pierre à la main et tirant sans relâche sur les forces de l’ordre.

Les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les militants d’extrême gauche. Plusieurs poubelles ont été incendiées et du mobilier urbain a été dégradé.