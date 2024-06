Yaël Braun-Pivet : «On a des programmes qui sont complètement irréalistes»

«On a des programmes qui sont complètement irréalistes et qui font peur aux Français», a fustigé ce dimanche la députée sortante des Yvelines et ancienne présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, qui était l’invitée ce dimanche 16 juin du Grand Rendez-Vous sur CNEWS, en partenariat avec Europe 1.

Des programmes qui feraient «peur aux Français». Invitée du Grand Rendez-Vous sur CNEWS et Europe 1 ce dimanche, l’ancienne présidente de l’Assemblée nationale et députée sortante des Yvelines Yaël Braun-Pivet s’est exprimée sur les différentes mesures proposées par le Rassemblement national et le Front populaire pour les élections législatives du 30 juin et 7 juillet.

«Lorsque l’on voit le programme des uns et des autres, c’est la foire à la saucisse permanente. C’est Noël tous les jours. Entre l’abrogation de la réforme des retraites, dont le coût variait entre 50 et 80 milliards d’euros par an, des médecins à tous les coins de rue, le revenu jeune, l’abrogation de l’assurance chômage…», a déploré la députée sortante, faisant référence aux propositions du RN et du Front populaire.

«On a des programmes qui sont complètement irréalistes, tout le monde le sait et ça fait peur aux Français aussi. Parce que les Français qui sont légitimement inquiets pour leur pouvoir d’achat, ils peuvent être très effrayés par ce qu’on leur promet. C’est quelque chose qui va être très néfaste pour leur pouvoir d’achat», a-t-elle ajouté.