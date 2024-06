Elections législatives 2024 : face aux candidatures multiples, comment reconnaître un candidat LR-RN ?

Après l’imbroglio autour de l’alliance entre Les Républicains et le Rassemblement national, l’identification des candidats peut parfois être difficile. Logo, présence d’une figure locale ou nationale, mentions écrites sur les tracts… Tous les moyens sont bons pour aiguiller les électeurs.

Avec la guerre fratricide au sein des Républicains, les électeurs de droite vont devoir faire le choix entre le candidat de l'alliance LR-RN, RN et LR anti-Ciotti. L'opération peut s'avérer complexe puisque si le tribunal judiciaire de Paris, a pour l’heure invalidé l’exclusion définitive d’Éric Ciotti, il a en revanche refusé de se prononcer sur l’utilisation ou non des logos et marques appartenant aux Républicains.

Ainsi, en cas de décision juridique tardive et pour éviter une éventuelle sanction, les candidats préfèrent se passer de la bannière des Républicains durant cette campagne, rendant plus dure l’identification de chacun. Pour les cadres historiques des Républicains qui refusent l’alliance, il n’y aura donc aucun logo sur leurs affiches de campagne.

Pour les candidats qui se présentent sous l’alliance inédite LR-RN, la bannière «Républicains droite» soutenue par celle du Rassemblement national est visible sur l'affiche. Le candidat de la circonscription est par ailleurs représenté avec Jordan Bardella et Éric Ciotti. Au moins 62 candidats sont concernés.

Enfin, pour les candidats du Rassemblement national, l'identification est plus simple. L’affiche de campagne est toujours accompagnée du logo du Rassemblement national.