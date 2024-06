Élections législatives 2024 : le planning familial appelle à voter en faveur du Front populaire et fait polémique

Le planning familial, financé notamment par l'Etat et les collectivités, a appelé à voter en faveur du Front Populaire pour faire barrage au Rassemblement national aux élections législatives anticipées. De quoi déclencher la controverse.

Une prise de position qui pose question. «Le planning familial rappelle que l’extrême droite est un danger pour les femmes, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, LGBTQIA+ et les personnes migrantes», a indiqué l’association dans un communiqué publié ce lundi 17 juin dans lequel elle appelait à voter pour le Nouveau Front populaire. Le Planning familial milite «pour permettre ainsi de faire vivre et progresser les droits humains, l'émancipation de tous·tes et les libertés associatives».

Le mouvement rejoint ainsi un large panel d’associations féministes et de militants qui depuis plusieurs jours appellent aussi à voter en faveur du Nouveau Front populaire. «Nous ne pouvons que soutenir le programme du Front Populaire, seule perspective réaliste à l’heure actuelle pour vivre dans une société plus juste et moins violente», a de son côté statué le collectif #NousToutes.

Un positionnement qui fait débat

Pour rappel, le planning familial est un organisme financé notamment par l'État et les collectivités à hauteur de 2,8 millions d'euros par an.

Interrogée par CNEWS, la journaliste Gabrielle Cluzel a estimé que «le Planning familial, ce n’est pas à "gauche toute", mais à "woke toute"». «S’ils étaient vraiment féministes, ils s’intéresseraient à la sécurité des femmes, car leur premier droit est de pouvoir circuler dans la rue sans être inquiétée (...). Je ne les ai jamais entendus parler de laxisme judiciaire», a-t-elle ajouté.

«C’est pas ça qu’on attend de cette association, mais qu’elle se concentre sur ce qu’elle veut défendre, sur ces femmes qu’elle dit vouloir protéger», a de son côté analysé une passante lors d'un micro-trottoir réalisé par CNEWS. Egalement interrogé, un homme s’est montré plus nuancé. «Je pense qu’en ce moment, tout le monde incite à voter un bord ou un autre, c’est dans l’ambiance du moment».

Dans son communiqué, l'association a également annoncé l'organisation d'une mobilisation le 23 juin prochain.