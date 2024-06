Cannes : plus d'un million d'euros de montres dérobées au bras de leurs propriétaires en deux mois

La série de vols de montres de luxe sur la Côte d’Azur, et en particulier à Cannes, se poursuit. Un phénomène qui inquiète les habitants.

Plus d’un million d'euros de montres arrachées au bras de leurs propriétaires en seulement deux mois. Depuis plusieurs années, à Cannes (Alpes-Maritimes) et dans certaines villes du sud de la France, les vols de montres de luxe se multiplient.

La mairie et la police nationale réclament plus de policiers pour endiguer le phénomène. «Les faits sont là, les voleurs sont là dont le travail est fait malgré le manque cruel d’effectifs. On peut expliquer notamment la situation par un manque de budget dans la police, c’est assez compliqué», a déclaré auprès de CNEWS Laurent Alcaraz, délégué départemental Alliance

Les habitants dans l'insécurité

En début de semaine, une réunion a eu lieu entre la mairie et la préfecture de police de Cannes à l’issue de laquelle un accord a été trouvé pour adapter les horaires d’intervention et de patrouilles estivales de la BAC.

Des vols à répétition qui plongent les Cannois dans l’insécurité. «J’ai de moins en moins envie de la mettre à mon poignet quand je roule avec ma voiture», a déploré un passant. «Je trouve ça dramatique mais bon, si on veut on sort avec plus rien aussi. Malheureusement il faut faire avec», a expliqué un autre.

En seulement deux mois, douze vols ou tentatives de vols ont été recensés à Cannes selon la police.