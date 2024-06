«On ne veut pas être les dindons de la farce» : le monde agricole met la pression sur le futur gouvernement

La loi d'orientation agricole est actuellement bloquée au Sénat. Les exploitants réclament de la clarté pour leur avenir et mettent déjà la pression sur le prochain gouvernement.

À Rennes, plusieurs dizaines d'agriculteurs se sont retrouvés devant la Direction départementale des territoires et de la merpour protester contre les retards de paiements de la PAC (politique agricole commune) qui touchent environ 25% de la profession dans la région Ille-et-Vilaine.

Des retards qui durent depuis le 15 mars dernier et qui, dans un contexte de campagne des législatives, a poussé les syndicats d’agriculteurs à élever la voix. «Le but de cette manifestation c’est de leur montrer qu’on ne veut pas être les dindons de la farce», s'est défendu Cyril Herbert, du syndicat des jeunes agriculteurs 35, sur CNEWS.

«L’instabilité fait peur»

Les professionnels se plaignent également du blocage au Sénat de la loi d’orientation agricole, qu’ils avaient pourtant obtenue après les manifestations de l’hiver dernier. «Tout ce qu’on a fait dans l’hiver, pour l’instant est en statu quo», regrette Angeli Lebreton du Syndicat des jeunes agriculteurs 35.

Dans ce contexte déjà trouble, s’est invité les législatives qui pourraient rebattre les cartes. La FRSEA (Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles) s’est, de son côté, engagée en faveur de l’Europe. «L’instabilité fait peur, on voit bien que les partis politiques ont des idées très différentes, on est pro-européens, on tient à l’Europe, on veut de l’Europe et on veut mieux de l’Europe», affirme Laetitia Bouvier, Présidente de la FRSEA Bretagne.