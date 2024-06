«On nous a annoncé le plein-emploi, mais aujourd’hui on n’y est pas. On est à plus de 7% de chômage», dénonce Éric Coquerel de LFI

Eric Coquerel, candidat LFI sortant aux élections législatives, était l’invité du Grand Rendez-vous ce dimanche. «On nous a annoncé le "plein emploi", mais aujourd’hui on n’y est pas. On est à plus de 7% de chômage. Je conteste le très bon résultat de l’emploi du gouvernement», a-t-il déclaré.

Eric Coquerel, candidat du parti Nouveau Front populaire à la première circonscription de Seine-Saint-Denis, était l'invité du Grand Rendez-vous ce dimanche sur CNews. Il est revenu sur le bilan d'Emmanuel Macron et de son gouvernement sur le plan économique.

Le candidat aux prochaines élections législatives est revenu le plan de Bruno Le Maire : «Effectivement, il y a une attractivité du pays, sur tout ce qui est rentabilité du capital. C'était d'ailleurs le grand pari de Bruno Le Maire. Moi, j'aime beaucoup parler avec Bruno Le Maire, parce qu'il est net sur ses objectifs. Il défend ce vieil adage d'Helmut Schmidt qui disait que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Il défend la même chose», a-t-il expliqué, faisant référence au promoteur du couple franco-allemand, Helmut Schmidt, qui a appuyé la mise en place du Système monétaire européen.

Selon Eric Coquerel, le plan du ministre de l'Économie n'a pas fonctionné pour créer des emplois : «On attire les capitaux et ça va créer de l'emploi, sauf qu'il n'y a pas une étude qui prouve que ça a créé de l'emploi. Toutes les politiques d'aides massives aux entreprises coûtent 223 milliards d'euros par an. Cette politique de cadeaux fiscaux, on le voit en termes de dividendes, il n'y a pas de problème. C'est normal qu'à partir de là, ça attire mais ça ne se duplique pas sur la question des emplois. Nous nous disons quelque part que c'est de l'argent perdu», a-t-il jugé.

Eric Coquerel conteste les chiffres du chômage

Interrogé sur les créations d'emplois qui ont eu lieu, le candidat LFI sortant aux élections législatives a relativisé les chiffres annoncés par le gouvernement. «Vous savez qu'il y a eu un changement de règles de l'Insee, qui fait en sorte que l'apprentissage rentre dans les emplois, donc déjà ça améliore les statistiques. Puis, ce qu'il faut savoir dans les types d'emplois dont vous parlez, vous travaillez quelques jours par mois, c'est considéré comme un emploi», répond Eric Coquerel.

Selon lui, le très bon résultat du marché de l'emploi annoncé par le gouvernement ne reflète pas la réalité. «Si vous regardez l'économie française depuis des décennies, on crée 200.000, 250.000 emplois par an donc il n'y pas eu des chiffres mirobolants comme nous l'annonce le gouvernement pour nous expliquer qu'ils ont créé des emplois.

Ce que je constate, c'est qu'on nous disait qu'il y allait avoir le plein-emploi, mais aujourd’hui on n’y est pas. On est à plus de 7% de chômage et avec de nombreuses personnes qui ont été sorties des statistiques, donc je conteste le très bon résultat de l'emploi dont vous me parlez», a-t-il conclu.