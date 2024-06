Élections législatives 2024 : les bureaux de vote craignent de ne pas trouver assez d'assesseurs

À Langon en Gironde, les services de la mairie travaillent d’arrache-pied pour que tout soit prêt pour le premier tour des élections législatives ce dimanche 30 juin. Mais jusqu’à la dernière minute, ils redoutent de ne pas avoir suffisamment de monde pour tenir les bureaux de vote.

Une organisation difficile et sous pression. Les législatives anticipées ont bouleversé l'organisation de nombreuses mairies, notamment celle de Langon (Gironde), où la mise en place du scrutin s'est avérée fastidieuse.

«Ce week-end, je devais partir, donc j’ai annulé. Monsieur le Maire a annulé ses congés également. Il n’en prend pas beaucoup et là, il les a annulés. La personne qui s’occupe des élections a aussi annulé ses congés. Il a fallu mobiliser les élus qui sont assesseurs au bureau de vote et des électeurs», a expliqué à CNEWS Cathy Privat, directrice générale des services de la mairie.

Un coût financier important pour les petites communes

Pour les petites mairies, ces élections ont aussi un coût financier important et difficile à chiffrer. Plusieurs milliers d’euros sans doute qui ne seront probablement pas pris en charge par l’État.

«Cela engendre des coûts puisque les agents du service technique vont faire des heures supplémentaires, au niveau logistique ça n’a pas été simple non-plus. La dotation de l’État, pour les européennes, on aura entre 700 et 800 euros et ça ne couvre pas les frais. Peut-être aurons-nous une dotation exceptionnelle pour les législatives, on ne sait pas», a-t-elle ajouté.

Si la tenue des bureaux de votes est organisée, en revanche, on craint un manque de volontaires pour le dépouillement du fait des vacances. Les résultats définitifs devraient arriver plus tard que d’habitude dimanche soir.