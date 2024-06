JO 2024 : qui pourra circuler sur les voies olympiques du périphérique parisien ?

Les voies olympiques, des files réservées en région parisienne et notamment sur le périphérique, entrent en vigueur le 15 juillet. Il sera interdit de les emprunter sauf autorisation spéciale. À l'issue des Jeux olympiques de Paris 2024, elles pourraient se transformer en voies réservées au covoiturage.

Les voies olympiques, les routes réservées à Paris et en Île-de-France pour les Jeux olympiques, seront ouvertes à partir du 15 juillet. Au total, pas moins de 185 km seront concernés par le nouveau dispositif avec notamment la voie la plus à gauche du périphérique parisien.

Elles seront réservées aux véhicules accrédités (délégations, journalistes), aux taxis, aux transports en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilités réduites, ainsi qu'aux véhicules de secours et de sécurité.

Une mesure qui ne fait pas l'unanimité chez les Franciliens qui redoutent une augmentation des bouchons. «C’est déjà compliqué de se déplacer, alors ça sera encore plus compliqué», s'inquiète un automobiliste au micro de CNEWS. «On subit, malheureusement on subit. On s’est habitués à être résignés», déplore un autre.

Des caméras avec lecture de plaque ont été installées pour détecter les automobilistes qui comptent frauder. Ils s'exposeront à une amende de 135 euros. Ces voies pourraient devenir des voies de covoiturage après les JO.