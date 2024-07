Élections législatives 2024 : qui sont les ministres du gouvernement encore dans la course ?

C'est une situation que craignait la majorité présidentielle. Ensemble !, le parti d'Emmanuel Macron n'a pas réussi à convaincre. Il obtient 22 % des voix lors du premier tour des élections législatives, derrière le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire. Plusieurs ministres du gouvernement restent tout de même dans la course.

C'est sans nul doute une soirée qui fera date dans l'histoire politique française. A l'issue du premier tour des élections législatives 2024, qui se tenait dimanche, le Rassemblement national est arrivé en tête des suffrages, du haut de ces 33,20%, lui donnant la possibilité, au second tour dimanche 7 juillet, de rafler une majorité de sièges à l'Assemblée nationale.

Si les candidats du Nouveau Front populaire ont fait plutôt bonne figure en empochant 28,10% des voix, ceux de la majorité présidentielle, se trouvant dans la coalition «Ensemble !», regroupant les groupes Renaissance, Horizons, ainsi que le MoDem font grise mine avec seulement 21% des votes des Français.

Une troisième place qui fait tâche. Pourtant, certains ténors du gouvernement ont su résister aux vents contraires ce dimanche. En tête de file, Gabriel Attal, qui s'est qualifié dans un fauteuil au second tour dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine (43,9%), tandis que la porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot atteint elle un score de 41,4% au sein de la 8e circonscription du même département.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin se qualifie, lui, aussi pour le second tour, avec moins d'aisance, talonné de peu par Bastien Verbrugghe, candidat RN, au sein de la 10e circonscription du Nord (36%). Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, candidat dans la 9e cironscription des Hauts-de-Seine, arrive en tête avec 46,07%, se qualifiant ainsi pour le second tour.

Egalement au rendez-vous, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, récolte elle 39,36% des suffrages face à la candidate du NFP Céline Malaisé (28,96%), dans la 12e circonscription de Paris.

Toujours à Paris, dans la 3e circonscription, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la fonction publiques, est arrivé en seconde position avec 33,99% des voix, devancé par l'écologiste Léa Balage El Mariky (46,15%), et devra donc s'employer pour garder sa place de député dimanche 7 juillet.

Même résultat pour le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, candidat du MoDem, qui récolte 34,56% des suffrages derrière la candidate du RN, Marine Bardet (35,22%).

Yaël Braun-Pivet, présidente sortante de l'Assemblée nationale est elle en ballotage très favorable avec un résultat de 42,8% dans la 5e circonscription des Yvelines.

Sont également qualifiés pour le second tour, Aurore Bergé, ministre en charge de l'Egalité, ministre délégué chargé de l'Industrie, Marie Lebec, ministre des Relations avec le Parlement, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l'Europe, Hervé Berville, secrétaire d'Etat chargé de la Mer et de la Biodiversité, Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la Santé.

Marie Guévenoux et Sabrina Agresti-Roubache se retirent

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, Guillaume Kasbarian, ministre du Logement, Sarah El Haïry, ministre déléguée chargée des Familles et de la Jeunesse, Marina Ferrari, secrétaire d'Etat en charge du Numérique, Patricia Mirallès, secrétaire d'Etat chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des personnes handicapées, ou encore Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales sont eux aussi toujours en course.

Enfin, la ministre chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, arrivée en troisième position dans l'Essonne (27,11%), mais qualifiée pour le second tour, a annoncé qu'elle se désistait face au «risque que représente une victoire du Rassemblement national». Même décision pour Sabrina Agresti-Roubache, ministre déléguée chargée de la Ville, arrivée troisième dans la première circonscription des Bouches-du-Rhône (23,61%). «Evidemment, je me retire et dans ces conditions, je le dis de façon très claire, dans ma circonscription "pas une voix pour le Rassemblement national"», a-t-elle déclaré.

Découvrez les résultats des élections législatives dans votre commune ici