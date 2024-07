«On n'a plus rien depuis très longtemps» : le sentiment d'abandon des communes rurales à l'origine des votes pour le RN aux législatives

À Chérancé dans la Sarthe, le Rassemblement national est largement arrivé en tête du premier tour des élections législatives, avec un score de 60,5%. Les habitants de ce village l'expliquent par le sentiment d'abandon des petites communes rurales.

C'est un véritable raz-de-marée qui s'est abattu sur la France : ce dimanche, la vague «bleu Marine» a déferlé avec plus de 10,6 millions de voix, soit 33,1% des suffrages, atteignant un niveau historique. Le Rassemblement national et ses alliés, qui ont déjà fait élire 39 députés, à commencer par Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais, s'est qualifié dans 443 des 577 circonscriptions et est arrivé en tête dans 296 d'entre elles, particulièrement dans des communes rurales. Un score élevé qui s'explique par le sentiment d'abandon ressenti dans ces campagnes.

La commune de Chérancé, dans la Sarthe, en est le parfait exemple. Si ses 345 habitants ne sont pour la plupart jamais confrontés aux problèmes d'insécurité, qui figurent parmi les principales thématiques de campagne du Rassemblement national, nombreux sont ceux, qui, en revanche, se sentent oubliés par la classe politique française, notamment en raison du manque de services publics et de commerces de proximité.

«Dans nos campagnes, on a l'impression d'être oublié. On n'a plus de magasins, dans le temps, à Chérancé, il y avait deux bistrots, un boucher et un boulanger, aujourd'hui nous n'avons plus rien, on n'a plus qu'un dépôt de pain, et encore le pain c'est du caoutchouc. Je gagne 1.200 euros par mois, heureusement que j'ai hérité de la maison de ma mère sinon je serais peut-être à la rue», raconte François, chauffeur de car.

Un sentiment d'abandon très ancien

Et ce sentiment d'abandon existe depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, selon cet autre habitant de la commune. «On n'a plus de commerces, cela fait très longtemps, même très très très longtemps, la désertification de nos provinces ne date pas d'aujourd'hui», a-t-il confirmé. Autre problème rencontré en raison de cette désertification : devoir prendre sa voiture pour se rendre dans les commerces ou au travail, ce qui représente un véritable coût pour les habitants.

«Les gens travaillent souvent à l'extérieur et ont pas mal de kilomètres à faire. Forcément, c'est un budget, notamment pour l'essence. Par contre, je peux aussi voir des dossiers qui arrivent en mairie, de gens qui sont en situation de chômage et qui ont le droit à tout, et je pense qu'il y a un ras-le-bol général de tout ça», estime Sébastien Tronchet, le maire sans étiquette de la commune.

Avec un pouvoir d'achat au plus bas, des commerces qui disparaissent et un sentiment d'abandon, les habitants de Chérancé attendent une amélioration, et comptent visiblement sur le Rassemblement national pour redonner de la couleur à leur région.