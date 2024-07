«Il faut qu’on laisse la démocratie s’exprimer» : malgré les désistements au sein de son parti, cette candidate de la majorité refuse de se retirer

C'est une triangulaire 100% féminine qui s'est formée dans la première circonscription de la Vienne. La candidate de la majorité présidentielle sortante, Séverine Saint-Pé, s'est maintenue, face au Rassemblement national et au Nouveau Front populaire. Une situation compliquée, qui pourrait favoriser la gauche.

Séverine Saint-Pé est la candidate qui bouscule ce second tour dans la Vienne. Elle se maintient car elle se considère au coude-à-coude avec la candidate du Rassemblement national. Et avec 43 voix d’écart, pour elle ça ne justifie pas un retrait.

«Si je ne me maintiens pas et que le RN est élu, on va me le reprocher. Si je me maintiens et que le RN est élu, on va me le reprocher aussi. Du coup il faut, je pense, sur cette circonscription, qu’on laisse la démocratie s’exprimer», a-t-elle déclaré auprès de CNEWS.

Bloquer le RN coûte que coûte

La députée écologiste sortante arrivée en tête, Lisa Belluco, n’a pas souhaité s’exprimer. Dans son programme, elle s’en prend directement au président de la République et au parti de Jordan Bardella.

«Contre les actions d’Emmanuel Macron et les mensonges du Rassemblement national, je me suis engagée à revitaliser les services publics en milieu rural et dans les quartiers, planifier une transition écologiste juste pour tous, réduire la précarité et défendre les libertés publiques».

Quant à la candidate du Rassemblement national Emmanuelle Darles, la priorité c’est la victoire de Jordan Bardella. Je rappelle qu’historiquement, cette circonscription est quand même très à gauche mais finalement le programme porté par Jordan Bardella a su convaincre tous les citoyens de cette circonscription. J’en suis extrêmement fière».

Dans cette triangulaire de la Vienne, le maintien de la candidate de la majorité présidentielle devrait permettre au Nouveau Front populaire de rester en tête, en bloquant tout report de voix pour le Rassemblement national.