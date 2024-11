Natalité : les Français font moins d'enfants en 2024 qu'en 1944, un record inquiétant

La baisse des naissances continue de s'accentuer en France. Selon une étude annuelle publiée par l'Insee, la France a connu sa plus forte baisse depuis la fin du baby boom. Et cette diminution continue durant les neuf premiers mois de 2024.

Jamais la France n’avait connu un taux de natalité aussi bas depuis 1944. Selon le dernier rapport de l’Insee sur les naissances dans l’Hexagone, paru ce jeudi 14 novembre, entre 2022 et 2023, on recense 48 200 naissances de moins d’une année à l’autre. En 2022, quelque 726 000 bébés sont nés, contre 677 800 en 2023, soit une baisse de 6,6%. Historiquement, il s’agit du chiffre le plus bas depuis la fin du baby boom.

En réalité, cette chute des naissances s'accroît depuis 2010, avec environ 19,8% de naissances en moins en treize ans. Excepté l’année 2021 qui a connu un rebond, notamment grâce au premier confinement qui a permis à de nombreux couples de se lancer dans la grande aventure de la parentalité.

La crainte de l’avenir pèse sur les Français

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette forte décroissance. Notamment le pouvoir d’achat des Français, qui a grandement chuté ces dernières années avec l’inflation, mais aussi à cause d’une «crainte de l’avenir», selon Raymond Debord, docteur en sciences humaine et humanité. D’après le spécialiste, les Français pourraient avoir de plus en plus peur de se projeter, à cause des questions climatiques et économiques qui pèsent.

Sur les premiers mois de 2024, la baisse des naissances semble se poursuivre selon l’Insee : -2,7% comparé à la même période en 2023.