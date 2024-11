Grève SNCF à Noël : «L'enjeu, c'est que les trains circulent», défend Marc Ferracci

Le ministre délégué à l'Industrie, Marc Ferracci, était l'invité du Grand Rendez-Vous CNEWS-Europe1 ce dimanche 17 novembre. «L'enjeu, c'est que les trains circulent. Il faut faire évoluer notre droit le cas échéant», a-t-il réagi à l'appel d'une grève illimitée par les syndicats cheminots à l'approche de Noël.

Alors que de nombreux mouvements sociaux ont été annoncé en France, le ministre délégué à l'Industrie, Marc Ferracci, était l'invité du Grand Rendez-Vous CNEWS-Europe1 ce dimanche 17 novembre. «L'enjeu, c'est que les trains circulent. Il faut faire évoluer notre droit le cas échéant», a-t-il réagi après l'appel à la grève illimitée par les syndicats cheminots à partir du 11 décembre, soit peu avant Noël.

Marc Ferracci espère ainsi «que la négociation aboutisse». Des propos qui rejoignent ceux du ministre des Transports François Durovray. «Ce dialogue doit aboutir parce qu'on ne peut pas imaginer qu'au moment où la France doit aller de l'avant, elle soit bloquée et qu'au moment où les Français veulent se retrouver, ils ne puissent pas le faire», a-t-il déclaré la semaine dernière au micro de France Info.

Pour rappel, les salariés de la SNCF ont appelé à une mobilisation pour par exemple réclamer un moratoire contre le démantèlement de Fret SNCF. Ce dernier est censé disparaître le 1er janvier pour renaître en deux sociétés distinctes, avec 10% d'effectifs en moins : Hexafret, pour le transport de marchandises, et Technis, pour la maintenance des locomotives.

«L'enjeu, c'est que pour les fêtes de Noël, qui sont un moment extrêmement important, c'est un moment de retrouvailles en famille, c'est un moment que les Français doivent voir préserver, les trains circulent», a ainsi assuré Marc Ferracci au micro de CNEWS.

«Il faut faire évoluer le droit»

Également interrogé sur le droit de grève en France, le ministre a déclaré : «Si vous voulez faire en sorte qu'un droit prévale sur l'autre, si vous voulez faire en sorte que d'autres équilibres soient trouvés entre le droit de grève et la liberté de circulation, par exemple, là aussi, il faut faire évoluer le droit, il faut faire évoluer la loi».

Marc Ferracci se disant également ne «jamais être hostile à ce qu'il y ait un débat démocratique sur ces sujets-là. (...) Et il faut se donner les moyens, le cas échéant, de faire évoluer notre droit».

Outre la grève annoncée pour les fêtes de fin d’année, la SNCF prévoit également une mobilisation dès la semaine prochaine. En effet, le service risque d’être impacté du mercredi 20 novembre 19h au vendredi 22 novembre à 8h.

Dans leur communiqué les principaux syndicats représentant les salariés, ont prévenu que cette journée se place comme «un ultimatum» avant «un mouvement de grève plus long et plus fort en décembre» en cas de non-réponse de la part du gouvernement.