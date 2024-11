Marc Ferracci : «La filière automobile française est confrontée à une compétition internationale féroce et déloyale»

Le ministre délégué chargé de l’industrie, Marc Ferracci, s'est exprimé sur les difficultés rencontrées par la filière automobile française : «La filière est confrontée à deux défis, dont une compétition internationale féroce et souvent déloyale».

Invité du Grand Rendez-Vous sur CNEWS et Europe-1, le ministre délégué chargé de l’industrie, Marc Ferracci, a évoqué la situation de l'industrie automobile en France. Selon le ministre, la filière est confrontée à «deux défis», dont une «concurrence féroce et souvent déloyale» venue en partie de la Chine et des États-Unis, ainsi que la «transition vers l'électrique».

Selon Marc Ferracci, la première difficulté pour l'industrie française réside dans la concurrence d'États comme la Chine et les États-Unis qui subventionnent «très fortement» les constructeurs, ce qui leur permet de pratiquer des prix avec lesquels la France ne peut pas lutter.

transition électrique en 2035

L'autre difficulté pour l'industrie française se trouve dans la transition vers les véhicules électriques, alors que les véhicules neufs dotés de moteurs à combustion seront interdits à la vente dans l'Union européenne à partir de 2035. Selon Marc Ferracci, il est indispensable de «prendre en compte les impacts économiques et sociaux» d'une telle transition.

«Nous sommes en transition, c'est pour cela que nous devons accompagner à la fois les salariés mais aussi l'ensemble de la filière, dans le cadre du plan France 2030», a conclu le ministre.