Médicaments : Fervex, Nurofen, Actifed... Vers une fin de la vente libre des traitements anti-rhume ?

Et les Français qui soignent leur rhume avec des médicaments sans consulter un médecin inquiètent les autorités sanitaires. Ces dernières plaident pour la fin de certains traitements en vente libre en pharmacie.

L'hiver est souvent synonyme de rhume. Pour se soigner, bon nombre de Français se tournent directement vers leur pharmacien pour se procurer des médicaments sans ordonnance. Mais cela n'est pas recommandé par les autorités sanitaires françaises, qui souhaitent interdire leur vente libre.

Des risques pour la santé

L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament rappelle notamment qu'il existe des risques d'effets secondaires importants. Bien que cela ne concerne que quelques cas chaque année, ces anti-rhumes peuvent provoquer des AVC ou des infractus.

«Un trop grand nombre de patients reste ainsi exposé à des risques graves au regard des bénéfices modestes de ces médicaments», a alerté l'ANSM.

«Un confrère m'a dit qu'une de ses patientes avait eu trois minutes de bonheur avec son nez débouché, mais 30 ans de galère avec son accident vasculaire cérébral», a témoigné auprès de CNEWS le Dr Jean-Paul Hamon, médecin généraliste à Clamart.

FIN DE LEUR VENTE EN 2025 ?

Face à ces risques non-négligeables, une potentielle interdiction de ces médicaments en vente libre dans les pharmacies pourrait entrer en vigueur. L'ANSM envisage un «listage» des traitements.

Mais cette décision reste du ressort de l'Union Européenne et notamment de l'Agence Européenne du médicament, qui avait déjà jugé, l'année dernière, que ces traitements anti-rhume ne présentaient pas de risques suffisants pour les interdire.

La potentielle interdiction de ces médicaments en vente libre ne satisfait pas certains pharmaciens.

«Cela va devenir compliqué pour nous de répondre aux problèmes des patients, les gens n’auront plus de médecin et nous, on ne pourra plus rien conseiller», a estimé, dans le Quotidien du Pharmacien, Béatrice Clairaz-Mahiou, coprésidente de la Société francophone des sciences pharmaceutiques officinales (SFSPO).

Une décision reste néanmoins attendue pour le début de l'année 2025.