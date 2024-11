Eure : fusillades, vente de stupéfiants... La commune de Pont-Audemer gangrénée par la violence du trafic de drogue

Dans une petite commune rurale de l’Eure, à Pont-Audemer, une situation alarmante a pris de court les habitants et la mairie. Samedi dernier, une fusillade a eu lieu, de quoi préoccuper les habitants et la municipalité.

À Pont-Audemer (Eure), l’inquiétude monte depuis une fusillade samedi dernier. La proximité de l’A13 et du port du Havre rend la commune de plus en plus attractive pour le trafic de drogue.

Depuis plusieurs mois, ce village normand vit ainsi une situation inédite. Fusillade, violences et stupéfiants, ces scènes habituellement associées au sein des grandes villes se déroulent désormais au sein des communes rurales. «Je ne sors pas le soir. Ça se dégrade de plus en plus», a témoigné un habitant, interrogé par CNEWS.

Un avis partagé par une autre riveraine de Pont-Audemer : «On n’est pas tellement en sécurité. Personnellement, je ne sortirai pas le soir». «On n'avait jamais eu ça avant, jamais. À 20h, on sortait, on n’avait pas peur», a également confirmé une autre femme, toujours au micro de CNEWS.

«C’est du jamais vu dans l’histoire de notre ville»

Pour le maire, ces événements traduisent une dégradation rapide. Il a tiré la sonnette d’alarme : «Nous sommes une ville rurale de 10.000 habitants mais on a été absolument stupéfaits de découvrir qu’une commune comme la notre n’échappait pas à la violence générée par le trafic de drogue, qui est une violence croissante. C’est du jamais vu dans l’histoire de notre ville», a ainsi déclaré Alexis Darmois, maire PS de Pont-Audemer.

Face à cette situation, le maire a appelé à une intervention rapide de l’État : «J’ai demandé plus de moyens pour la gendarmerie, car les gendarmes font un travail exceptionnel, mais je considère qu’ils ne sont pas assez nombreux».

Alexis Darmois a également requis «plus de pouvoirs pour les policiers municipaux, qui ne peuvent pas faire de contrôles d’identité ou de fouilles, ni verbaliser pour les situations liées aux stupéfiants, et pour les maires».

Selon lui, «on a trop peu de pouvoirs dans le domaine de la lutte contre le trafic de drogue». Il y a quelques jours, un père de famille de 33 ans a été tué par balles dans la commune. Il s’agirait d’un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants.