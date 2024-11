Gironde : crucifix, tableaux religieux... L'église Saint-Pierre de La Réole victime de nombreux vols

À La Réole, en Gironde, les autorités religieuses ne savent plus comment lutter contre ce fléau des pillages dans les églises. Cette semaine, la croix du Christ a été dérobée dans l'église Saint-Pierre de la commune, après le vol de plusieurs objets religieux.

Le ras-le-bol des paroissiens. Dans l'église Saint-Pierre de La Réole, en Gironde, la précieuse croix du Christ, dorée, a été dérobée en début de semaine, alors qu'elle se trouvait sur l’autel. De quoi démunir les fidèles, qui constatent que l’église est régulièrement pillée.

«Quand je suis rentrée, la porte n’était pas fermée, elle était simplement poussée. Quand je suis arrivée à l’autel, je n’ai pas fait attention à la croix parce que j’ai pensé qu’elle avait été transportée à la sacristie», a raconté à CNEWS Marie-Noëlle, une bénévole de la paroisse Saint-Pierre.

«Elle a cette valeur affective et spirituelle»

Pour les offices, le prêtre utilise un crucifix similaire. Ce dernier est désormais conservé dans la sacristie. «Ce sont quand même des milliers de personnes, des générations de paroissiens, qui ont vénéré cette croix dans cette église. Donc, elle a cette valeur affective et spirituelle», a souligné l’abbé Serge Voulaboum Aleha.

Récemment, de grands tableaux avaient déjà été dérobés au milieu de l’église, en pleine journée. «C’étaient les tableaux des papes, qui n’avaient pas grande valeur sur le plan culturel. Mais pour les chrétiens, Jean Paul II et Jean XXIII sont des grandes figures de l'Église», a insisté le prêtre.

«Cela m’attriste profondément»

Pour les autorités religieuses, ces pillages sont inévitables et les bénévoles des paroisses ne peuvent pas surveiller tous les visiteurs. «Je viens d’Afrique, au Cameroun, et je vois le respect dans les lieux de culte chez nous. Et quand je constate que c’est banalisé ici, cela m’attriste profondément», a déploré l’abbé.

Les coffrets sont fracturés, parfois en pleine journée, pour quelques euros. Une enquête a été confiée à la gendarmerie et l’église va faire l’objet d’une surveillance particulière.