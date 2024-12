«Bruno Retailleau est un menteur et un manipulateur», charge Manuel Bompard

Manuel Bompard était l'invité du Grand Rendez-Vous CNEWS-Europe 1 ce dimanche 1er décembre. Le coordinateur de La France insoumise a chargé avec virulence le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qu'il a qualifié de «menteur» et de «manipulateur».

Manuel Bompard était l'invité du Grand Rendez-Vous CNEWS-Europe 1 ce dimanche. Le coordinateur de La France insoumise s'est d'abord exprimé sur la possibilité de supprimer le délit d'apologie du terrorisme et a tenu à clarifier la proposition de son clan. «Le titre de la proposition de loi est d'abroger le délit d'apologie du terrorisme du code pénal pour le mettre dans le droit de la presse. [...] Il ne faut pas faire croire que nous vous voudrions autoriser l'apologie du terroriste», a-t-il insisté.

Interrogé sur les attaques de Bruno Retailleau, qui a jugé «ignoble» la proposition de loi de La France Insoumise, Manuel Bompard n'a pas mâché ses mots. «Le ministre de l'Intérieur est un menteur et un manipulateur, a-t-il fustigé. Ou bien, il ne sait pas lire une proposition de loi et là, je trouve ça très inquiétant. Parce que s'il savait lire une proposition de loi et notamment et notamment l'exposé des motifs de cette proposition de loi».

L'obstruction parlementaire dans le viseur

Le député de La France Insoumise s'en est également pris à une proposition de loi de Renaissance. «Prisca Thevenot proposait un amendement pour faire blocage, elle proposait d'infliger une taxe supplémentaire sur les terroristes : vous ne trouvez pas ça honteux d'instrumentaliser les victimes du terrorisme pour faire de l'obstruction parlementaire ?», a-t-il lancé.

«Nous, on pose un débat sérieux, pour pouvoir s'attaquer à l'apologie du terrorisme de manière intelligente et pas en dévoyant ça pour s'en prendre à des responsables politiques ou associatifs», a conclu le député.