Tabac : le marché parallèle représente 38% du marché en France, soit plus de 2 milliards d'euros

Une étude menée par le cabinet EY, parue ce dimanche a établi que le marché parallèle du tabac en France représentait 38% du marché total en 2023.

Une hausse inquiétante. 2,3 milliards d’euros, c’est ce que représentent en 2023, selon une étude menée par le cabinet EY, les trafics de contrefaçon et de contrebande de tabac en France. Une économie parallèle qui se développe de plus en plus.

Très rentables, les trafics ne se limitent pas à de l’importation. En effet, depuis 2021, au moins six usines clandestines de production de cigarettes ont été démantelées sur le territoire français.

«On estime que créer une usine en France, c’est un retour sur investissement de 80% en trois mois. On a des réseaux qui sont en capacité de faire cet approvisionnement, de produire en France et surtout de distribuer en direct via des vendeurs de rue et les réseaux sociaux», a détaillé à CNEWS Guéric Jacquet, associé dans le cabinet EY.

Les buralistes inquiets de cette situation

Avec ces circuits illégaux, mais aussi les achats effectués à l’étranger entre 2019 et 2023, le marché parallèle du tabac en France est passé de 23% à 38% du marché total du tabac dans le pays.

Pour les buralistes, le prix très élevé du tabac en France est en cause dans cette situation. En effet, sur le territoire national, le prix d'un paquet de cigarette est deux fois plus cher qu’au Portugal ou en Espagne.

«Le premier enjeu majeur, c’est d’arrêter l’augmentation sur le marché français. C’est une demande récurrente de la confédération et de l’ensemble des buralistes. Un moratoire sur la fiscalité pour éviter de créer un appel d’air supplémentaire avec les marchés frontaliers», a expliqué à CNEWS Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes de France.

En 2023, la baisse des ventes légales a engendré un manque à gagner de près de 4 milliards d'euros pour l’État.