«Je préfère que tu donnes aux enfants dans le besoin» : les lettres touchantes des enfants reçues par le secrétariat du Père Noël

Dans son secrétariat personnel, les lutins du Père Noël répondent aux enfants du monde entier. CNEWS a pu visiter ce lieu secret pour les rencontrer, et comprendre toute l'émotion qui se dégage des courriers adressées au plus célèbre des vieux Monsieurs.

Depuis 1962, c'est une tradition qui sent le bonheur. Situé quelque part dans un lieu secret entre le pôle Nord et le vignoble bordelais, le secrétariat du Père Noël s’occupe chaque année de répondre aux milliers de lettres des enfants.

Ces lutins, s’occupant de près de 30.000 missives par jour, lisent avec émotions les lettres des enfants.

«Cette année, je suis entrée à l'école pour la première fois en petite section. Ça a été assez difficile et ça l'est encore parfois. Mais je suis une petite fille courageuse.»

1.200.000 lettres en novembre et décembre

Ces courriers, tous envoyés par des enfants, traitent bien plus du bonheur familial que de la volonté d’avoir des cadeaux.

C’est ce qu’a confié Anna, l’une des lutins du père Noël : «C'est surtout des lettres qui vont toucher tout ce qui est bonheur, santé, tout ce qui va être du coup un peu plus familial que les cadeaux.»

Supervisant l’entière opération, le Père Noël passe ses journées à lire les gentils mots venus du monde entier.

«C'est la lettre d'Emma qui me dit, écoute, j'espère que tu auras assez d'argent pour mes cadeux. J'ai été assez sage et si tu ne peux plus, alors, je préfère que tu donnes aux enfants dans le besoin.»

Pour l’homme à la barbe blanche, la générosité et penser aux autres, c’est ça la magie de Noël.