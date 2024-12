Noël 2024 : une exposition au château d’Amboise fait redécouvrir les jouets

Pour la période de Noël, les châteaux de la Loire proposent des expositions exceptionnelles en plus des visites traditionnelles. À Amboise, les curieux pourront donc en apprendre davantage sur l'histoire des jouets jusqu’au 5 janvier prochain.

À la découverte des jouets au fil des époques. Depuis le 30 novembre, l’exposition «Noël rêves d’enfants – Au royaume des jouets», envahit les couloirs du château d’Amboise pour le plus grand bonheur des visiteurs.

«Des anciens joujoux des princes et princesses aux plus récentes créations, du Mélodica à l’iconique château-fort Playmobil en passant par les poupées Corolle, toutes les idoles de nos générations se sont données rendez-vous dans les appartements décorés du logis royal», indique ainsi le monument en guise de présentation de cet événement magique.

Un panorama qui en profite pour expliquer aux grands, comme aux petits, les jouets avec lesquels les enfants de l’époque s’amusaient. Au pied du lit de François Ier, «on retrouve par exemple un cheval bâton qui permettait de mimer une cavalcade, et puis des jeux de quilles, mais les jouets étaient bien moins nombreux que de nos jours», a expliqué au micro de CNEWS, Samuel Buchwalder, co-organisateur de l’exposition.

«C’est très réussi»

Alors que l’on fête la nativité à la Renaissance, mais pas Noël avec des jouets, l’apparition de ces derniers remonte à la Révolution industrielle, à l’époque du roi Louis-Philippe Ier.

A cette époque, «on aura plutôt des jouets qui vont être en lien avec le mouvement et le développement» selon Samuel Buchwalder. «Donc on a par exemple des trains électriques, on va avoir des avions, on a des voitures, on a des jeux de construction», a-t-il poursuivi.

Des installations qui semblent plaire aux visiteurs. «Ça me rappelle mon enfance, les poupées qui étaient très importantes, c'est très beau, très réussi», s’est ainsi réjoui l’une d’entre elle.

En attendant la clôture de l’exposition prévue le 5 janvier prochain, le château d’Amboise organise une série d’événements tels que des spectacles, des balades nocturnes aux chandelles ou encore le concours départemental de la meilleure galette d’Indre-et-Loire.