«Ça fait un an et demi que je ne suis pas parti en vacances, je suis complètement usé» : le signal d'alarme de ce maire normand abattu par la charge mentale

Les maires de France sont de plus en plus nombreux à jeter l'éponge, car ils vivent leur mandat avec une forte charge mentale, certains évoquent même le burn-out. «Ça fait un an et demi que je ne suis pas parti en vacances, je suis complètement usé», a signalé Dominique Rousseau, maire (SE) de Bardouville (Seine-Maritime), qui a annoncé quitter ses fonctions en 2026.