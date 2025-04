«C’est inacceptable» : les «sulfateuses», ces voitures à PV, excèdent les automobilistes

Autorisées depuis 2018, les «sulfateuses» à PV, font le tour de plus en plus de villes à la recherche d'automobilistes à verbaliser. Capables de sanctionner jusqu’à 1.500 véhicules par heure, cet outil novateur présente tout de même certaines failles.

Elles sont de plus en plus nombreuses. Les «sulfateuses» à PV, aussi surnommées les «voitures vampire», parcourent les rues de nombreuses villes en France, en quête de véhicules à verbaliser. Autorisée depuis 2018, l’utilisation de cet outil numérique fait de plus en plus débat.

«Avec ces voitures, on numérise et on déshumanise», a déploré Yves Carra, porte-parole de l'association Mobilité Club France à CNEWS. «Ce sont des voitures, souvent des Zoé électrique, équipées d’une caméra, qui en circulant dans les rues lisent les plaques d’immatriculation et si vous n’avez pas payé votre stationnement, vous recevez chez vous quelques jours après un FPS (forfait post stationnement)», a-t-il ajouté.

Une incapacité qui agace

Toutefois, cette numérisation n’empêche pas les erreurs. Depuis la mise en place des «sulfateuses», bon nombre d’automobilistes dénoncent l’incapacité de ces voitures à distinguer l’arrêt du stationnement.

«On se gare, on paye le parking et on reçoit l’amende à la maison pour cinq minutes de décalage», déclare un passant furieux. «Ça m’est arrivé plusieurs fois, notamment en déchargeant mes courses, ce que je trouve inacceptable quand on arrive avec un enfant et qu’on doit décharger des courses. Ça m’a vraiment choqué», s’indigne un autre.

Un système qui ne pardonne pas, selon Pierre Chasseray délégué général de l’association 40 millions d’automobilistes, une «sulfateuse» à PV est capable de verbaliser jusqu’à 1.500 voitures par heure.