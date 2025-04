Cambriolages en Ile-de-France : quels sont les jours, mois et horaires prisés des malfrats ?

En Île-de-France, les cambrioleurs ne frappent pas au hasard. Leur mode opératoire est en réalité bien rodé. Les malfrats choisissent aussi leurs jours et leurs horaires pour frapper encore plus redoutablement.

En 2024, Verisure a enregistré 1.512 déclenchements d’alarme pour effraction pour la seule région d’Ile-de-France. Les cambrioleurs ont des mois, des jours et même des horaires fétiches, selon les données compilées par l'entreprise.

Ainsi, octobre, novembre et décembre sont les mois les plus ciblés et représentent respectivement 9,9%, 9,6% et 9,4% des cambriolages. Pour cause, la période avant les fêtes est synonyme de butin facile.

Les cambrioleurs ont aussi des jours favoris pour frapper encore plus sûrement. Les samedis et mardis sont donc les jours les plus risqués. Ils concentrent 16,6% et 15,6% des déclenchements d’alarme.

Le profil des voleurs varie selon l’heure du cambriolage. Entre 10h et 14h ce sont surtout des jeunes cambrioleurs alors qu'entre 18h et 21h ce sont plutôt des réseaux organisés qui passent à l’action. À noter également qu’une effraction sur deux a lieu la nuit.

Pour limiter les risques, un réflexe simple à adopter : laisser une lumière, une télévision ou une radio allumée pour simuler une présence.