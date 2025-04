«Pendant qu'un agresseur me tenait, deux autres me frappaient» : des jeunes militants RN agressés alors qu'ils collaient des affiches en Seine-et-Marne

Alors qu’ils collaient des affiches à Meaux, en Seine-et-Marne, des militants de la section jeune du Rassemblement national ont été pris à partie par plusieurs individus. Menaces, injures et violences physiques, la situation a très rapidement dégénéré…

«Pendant qu'un agresseur me tenait, deux autres me frappaient. Un troisième m'est rentré dedans en me traitant de fasciste, de traître», a témoigné Tony, un jeune militant RN de RNJ 77 (Rassemblement national de la jeunesse) agressé avec d'autres jeunes militants en pleine rue et en plein jour ce samedi à Meaux (Seine-et-Marne) alors qu'ils collaient des affiches du RN.

Les militants ont assuré que la séance de collage se passait sur un espace dédié : «Espèce de facho, tu colles pas ça ici», peut-on entendre de la bouche de l'un des agresseurs. L'un d'entre eux aurait dit travailler à la mairie de Meaux et aurait arraché les affiches.

Plusieurs élus ont apporté leur soutien aux jeunes

Julien Limongi, député du Rassemblement national dont l'un des jeunes militants est un collaborateur, a fermement condamné cette agression et apporté son soutien : «Nos militants sont des héros du quotidien, qui défendent les valeurs du camp national avec courage, partout en Seine-et-Marne, sans jamais baisser les bras».

🚨 Ignoble agression des jeunes militants du Rassemblement National à Meaux !



Tout mon soutien à @TonyBonalair, mon collaborateur, à mon amie @Emilie_Trll et aux militants du @RNJ_77. Ces violences sont intolérables et alarmantes pour notre démocratie. Elles doivent être punies… https://t.co/YS74b46ptc — Julien Limongi (@Julien_Limongi) April 26, 2025

«J’en suis immensément fier», a également ajouté le député.

De nombreux autres élus ont apporté leur soutien aux militants, et une plainte a été déposée par ces derniers.