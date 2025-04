«Il y a plein de notions que je n'ai pas vues» : des élèves de terminale privés de professeurs depuis janvier dans un lycée du Var

Depuis le mois de janvier les élèves de terminale Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) du lycée Raynouard, à Brignoles, manquent de professeurs. Les lycéens cumulent des dizaines d'heures de cours manquées chaque semaine alors que la date fatidique du baccalauréat approche.

«On est très en retard sur le programme», a confié une élève au micro de CNEWS. Depuis le mois de janvier, les élèves de terminale Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) du lycée Raynouard, situé à Brignoles (Var) souffrent de l’absence de leurs professeurs alors que le bac approche à grands pas.

Par conséquent, les lycéens cumulent des dizaines d'heures de cours de retard. Une situation qui inquiète ces derniers. Il y a «plein de notions que je n'ai pas vues alors par rapport à mes camarades. C'est compliqué», a déploré une élève.

Au total, 88 adolescents sont concernés par le manque de professeurs. C’est pourquoi, ils se préparent seuls aux épreuves. «J'ai travaillé un peu chez moi, j'ai un livre qui explique bien mais bon ce n'est pas pareil qu'un professeur», a expliqué à CNEWS, Lola, scolarisée en terminale.

«Il n'y a pas tout qui est écrit ici, c'est pas la même formulation donc c'est plus compliqué. J'essaie de m'aider aussi sur Internet mais c'est pas pareil qu'au lycée», a-t-elle poursuivi.

Les parents d’élèves également préoccupés

«Rien n'a été mis en œuvre pour pallier ces absences. Aujourd'hui, les élèves doivent passer le bac dans un mois et ils n'ont pas eu accès au cours nécessaire pour passer ses épreuves», a ainsi dénoncé une mère de famille.



Celle-ci s’en est également prise à la communication au sein de l’établissement. «J'ai tenté d'écrire au rectorat, même au proviseur du lycée, je n'ai obtenu aucune réponse», a-t-elle raconté. «On est dans le flou le plus total», a-t-elle poursuivi.

D'après l'académie de Nice, une enseignante contractuelle a été recrutée. Elle prendra ses fonctions lundi prochain. Ce n’est pas la première fois que ce cas de figure ce produit. D’après une étude du syndicat des enseignants du second degré (Snes-FSU). En France et en 2024, il manquait au moins un professeur dans 56 % des collèges et des lycées français.