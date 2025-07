«Inefficacité et nocivité» : le Syndicat de la magistrature, classé à gauche, s'insurge du nouveau quartier de haute sécurité de la prison de Vendin-le-Vieil

Le Syndicat de la magistrature s’est indigné du transfert des premiers narcotrafiquants les plus dangereux dans le nouveau quartier de haute sécurité de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), évoquant son «inefficacité» et sa «nocivité».

C’est une prison de sécurité qui ne fait pas l’unanimité. Le Syndicat de la magistrature, dénonce selon lui l’inutilité du «retour officiel des quartiers haute sécurité (à Vendin-le-Vieil, ndlr), supprimés il y a plus de quarante ans pour leur inefficacité et leur nocivité».

Alors que 14 nouveaux prisonniers sont attendus ce jeudi à Vendin-le-Vieil, leur quotidien sera plus encadré. «Ils seront soumis à des fouilles obligatoires après chaque contact avec l’extérieur, il y aura des brouilleurs de drones et de téléphones. Ils seront limités à cinq en promenade au maximum, nous faisons tout pour que la sécurité soit primordiale. Nous mettons les moyens par rapport au profile des détenus», précise David Lacroix, surveillant et secrétaire local (FO) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.

Des règles qui indignent le Syndicat de la magistrature. «Le Syndicat de la magistrature a dénoncé fermement la procédure de sélection des détenus transférables, qui ne permet qu’un exercice factice des droits de la défense».

70% en détention provisoire

Selon le ministre de la Justice Gérald Darmanin, 70% des détenus qui iront dans cette prison sont en détention provisoire et attendent encore leur condamnation. Le choix des détenus est effectué par les magistrats instructeurs, le renseignement pénitentiaire et l’administration pénitentiaire.

Un deuxième quartier de haute sécurité doit dès octobre, à Condé-sur-Sarthe pour accueillir 100 individus supplémentaires.