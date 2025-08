Pourquoi l’expulsion de Nour Atallah, l’étudiante gazaouie accusée d’antisémitisme, va-t-elle s’avérer complexe ?

L’ancien juge à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et ex-ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, a réagi sur CNEWS à la possible expulsion de l’étudiante gazaouie accusée d’antisémitisme et d’appel à la haine.

Une problématique loin d’être réglée. Ce jeudi, le Premier ministre François Bayrou a réagi aux révélations concernant Nour Atallah, une réfugiée gazaouie, renvoyée de Sciences Po Lille pour avoir partagé certains posts sur X à caractère antisémite, glorifiant même Adolf Hitler. Le Premier ministre a considéré qu'il devait «y avoir des sanctions en cas de manquement à la vigilance» concernant ce genre de profils.

Parmi les pistes envisagées par le gouvernement, celle d’une expulsion de territoire a été largement mise en avant ces derniers jours. Or, selon Xavier Driencourt, ancien juge à la CNDA (Cour nationale du droit d'asile) et ex-ambassadeur de France en Algérie, cette option intègre trois problématiques en son sein.

«Il y a un triple aspect dans cet imbroglio qui est quand même un fiasco. Le premier aspect est administratif, c’est-à-dire que chacun se renvoie la balle. M. Barrot renvoie ce dossier aux services compétents, qui seraient ceux du ministère de l’Intérieur et les Israéliens», a assuré l’ancien ambassadeur de France en Algérie.

«Le deuxième aspect est juridique, c’est-à-dire ce qui concerne le statut de cette jeune femme. Jusqu’à hier, on disait que c’était une réfugiée politique mais ce n’est pas le cas, elle a un visa étudiant et une bourse universitaire», a rappelé Xavier Driencourt.

Un triple problème administratif, juridique et matériel

«J’entendais hier soir sur Europe 1 le témoignage d’Éric Danon, qui était notre ancien ambassadeur à Tel Aviv. Il a indiqué très clairement que les services du consulat général à Jérusalem, laissait passer les étudiants en raison d’une certaine idéologie», a ajouté ce dernier sur CNEWS.

«Le troisième aspect de cet imbroglio est matériel. A supposer que cette jeune femme demande aujourd’hui le statut de réfugié, d’abord on se heurtera à la jurisprudence de la cour nationale du droit d’asile qui fait de tous les Palestiniens éligibles au statut de réfugié politique», a analysé l’ex-juge.

«Deuxièmement, quand bien même on lui retirerait son statut ou son visa, où va-t-on l’expulser ? On ne va pas la renvoyer à Gaza manifestement. On peut l’envoyer en Égypte où elle a de la famille car elle a une sœur qui y réside. On peut l’envoyer en Jordanie où elle résidait avant mais la Jordanie a fait savoir qu’elle ne l’accepterait que pour 72 heures… Donc voilà, on a un triple problème administratif, juridique et matériel», a conclu Xavier Driencourt.