«Ce n’est pas un terrain de jeu» : la détresse des agriculteurs face au fléau des rodéos sauvages

Les rodéos urbains sont régulièrement dénoncés par les riverains. Depuis plusieurs mois, le phénomène s’étend également aux zones rurales. Selon le ministère de l’Intérieur, 70 % des interpellations pour des rodéos ont été réalisées en campagne.

Un véritable cauchemar pour les agriculteurs. Les rodéos sauvages envahissent les zones rurales de plus en plus régulièrement. À bord de motocross, en quad ou en voiture, certains roulent à toute allure sur des chemins privés, voire directement dans des parcelles agricoles. En plus d’être dangereux, ces comportements sont aussi dévastateurs pour les cultures.

«On a eu le cas encore cette semaine. Une voiture a traversé le champ de maïs comme ça, gratuitement. Ça commence à nous agacer. C’est quand même le fruit de notre travail. Ce n’est pas un terrain de jeu», déplore Emmanuel Aebischer, président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de Haute-Saône.

des véhicules saisis majoritairement en zone rurale

Les cas de rodéos se multiplient dans plusieurs départements. Selon la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, «15.000 faits délictueux sont commis dans les exploitations agricoles chaque année». En déplacement dans le Val-d’Oise pour dénoncer ces agissements et soutenir les agriculteurs, la ministre avait qualifié ces faits, ainsi que «le vol de récolte, de bétail, de matériel agricole (…) des rave parties, des incivilités en tout genre, des dépôts sauvages», comme plaçant les agriculteurs «en situation d’insécurité permanente alors qu’ils travaillent dur».

Les chiffres montrent que la campagne est devenue un nouveau terrain d’expression pour les amateurs de rodéos. Selon les données du ministère de l’Intérieur, 70 % des interpellations pour des rodéos ont lieu en zone rurale. Et 65 % des véhicules saisis l’ont été dans ces mêmes zones.

Les sanctions peuvent pourtant être sévères. Les auteurs de rodéos sauvages risquent la confiscation de leur véhicule, un retrait de six points sur leur permis de conduire, et une amende pouvant aller jusqu’à 15.000 euros. En cas de récidive, les conducteurs peuvent même être condamnés à un an de prison. Mais ces sanctions sont peu appliquées, selon les acteurs du monde agricole, dont Emmanuel Aebischer : «Ça me semble suffisant (les sanctions), mais à condition que ce soit appliqué. Je n’ai pas beaucoup entendu de cas où ce genre de faits a été sanctionné à cette hauteur-là», critique-t-il.

Dans le Val-d’Oise, le 23 juillet, Bruno Retailleau a exprimé son soutien aux agriculteurs : «C’est un message de fermeté. Nous voulons dire à nos agriculteurs qu’ils sont bien souvent des victimes et qu’il est hors de question de les laisser seuls. Nous allons mettre à leur disposition un certain nombre de moyens et de dispositifs, notamment sur les GPS ciblés pour des vols», a précisé le ministre de l’Intérieur.

Le ministre a promis une politique de fermeté et un nouveau texte législatif «qui sera porté dans quelques mois pour nous donner de nouvelles prérogatives afin de combattre celles et ceux qui considèrent qu’ils peuvent s’installer n’importe comment sur une propriété publique ou privée».