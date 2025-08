Départs en vacances : CNEWS a suivi la journée très chargée d'un patrouilleur autoroutier

Sous leurs gilets fluorescents, ils assurent, en ce moment, la sécurité de milliers de vacanciers. Pourtant, les patrouilleurs autoroutiers comme Damien Gendarelli font partie des métiers les plus exposés au danger.

Une équipe de CNEWS a rencontré Damien Gendarelli, patrouilleur autoroutier, près du péage de Saint‑Arnoult, dans les Yvelines. En ce week‑end de chassé‑croisé estival, ce carrefour incontournable des vacances met en lumière un métier aussi discret qu’indispensable.

Chaque jour, Damien et ses collègues veillent à la sécurité de milliers d’automobilistes. Leurs missions vont de la sécurisation d’une zone d’accident à l’assistance de conducteurs en difficulté, en passant par le retrait de débris sur la chaussée et l’entretien des aires de repos. «Rendre service aux clients est ce qui me fait plaisir», confie‑t‑il.

Pourtant, malgré leurs gilets fluorescents et leurs gyrophares, ces anges gardiens des autoroutes se sentent parfois invisibles. Trop d’automobilistes ne ralentissent pas, ou s’écartent trop tard, laissant craindre le pire à chaque intervention.

Plus de 140 accidents l'an dernier

Afin de marquer les esprits, Vinci Autoroutes a lancé une campagne choc baptisée «Quand allez‑vous percuter ?» Sur plusieurs aires, des fourgons accidentés de patrouilleurs ont été exposés, preuves saisissantes d’un danger bien réel.

25 camions d’intervention ont déjà été heurtés depuis le début de l’année 2025. L’an dernier, 143 accidents impliquant des patrouilleurs ont été recensés en France.