«Il y a une guerre de territoire» : le couvre-feu pour les mineurs reconduit pour deux semaines à Nîmes

Instauré depuis le 21 juillet, le couvre-feu pour les mineurs de Nîmes a été prolongé jusqu’au 18 août inclus. La situation ne permet pas la levée des restrictions.

Un couvre-feu renouvelé à Nîmes. Le couvre-feu initial, qui devait prendre fin lundi à 6h, a été prolongé jusqu’au lundi 18 août. La ville du Gard a décidé de reconduire pour 14 jours le couvre-feu concernant les mineurs de moins de 16 ans dans certains quartiers prioritaires de Nîmes, à cause «des circonstances de dangerosité et d’insécurité qui menacent encore». Cette mesure, en vigueur depuis le 21 juillet, interdit aux mineurs de sortir entre 21h et 6h s’ils ne sont pas accompagnés.

«Le couvre-feu a été motivé par des règlements de comptes qui a eu lieu il y a un mois. Ça a beaucoup tiré à Nîmes. Il y a une guerre de territoire et il y a de ce fait ou de l’intimidation ou des règlements de comptes sous fond de stupéfiant», décrit Bruno Bartoccetti, secrétaire national unité Sud.

«c’est impossible de bien sécuriser cette ville»

Sur les six quartiers de Nîmes initialement concernés par le couvre-feu, quatre ont été reconduits. Les quartiers de Valdegour, Pissevin, Chemin Bas d’Avignon et Mas de Mingue restent soumis à l’interdiction de sortie. Ces quartiers sont régulièrement le théâtre d’affrontements entre bandes rivales.

Mais l’arrêté municipal est jugé insuffisant par les forces de l’ordre, qui dénoncent un manque de moyens. «Ramener quatre quartiers au lieu de six, ça n’a pas beaucoup de sens car, en matière de délinquance, c’est très mobile. Nous, la réalité du terrain, c’est de couvrir tous les quartiers sensibles. Une ville comme Nîmes, la nuit, est sécurisée par 3 ou 4 véhicules maximum. Aujourd’hui, c’est impossible de bien sécuriser cette ville qui en a besoin.»

La municipalité de Nîmes n’est pas la seule à mettre en place ce type de mesure. Depuis le début de l’été, d’autres villes ont instauré des couvre-feux pour mineurs. Parmi elles : Carpentras (Vaucluse) et Béziers (Hérault) dans le sud, ainsi que Triel-sur-Seine (Yvelines), Villecresnes (Val-de-Marne) ou encore Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) en Île-de-France.

L’efficacité de ces couvre-feux est difficile à mesurer. Ils sont régulièrement attaqués en justice, notamment par la Ligue des droits de l’homme (LDH). «Les mesures de couvre-feu que peuvent mettre en place les maires, ce sont (normalement) des mesures ponctuelles, exceptionnelles, liées à leur commune. On voit bien que là, à chaque fois, la justification, c’est la délinquance liée au narcotrafic», a relevé auprès de l’AFP Sophie Mazas, avocate au barreau de Montpellier, qui a porté plusieurs contentieux liés à ces mesures. «Ce n’est pas un maire qui va gérer le narcotrafic, (…) on est sur une problématique nationale», a-t-elle ajouté pour conclure.