OQTF : définition, chiffres, propositions politiques… L’attaque à l’arme blanche commise à Toulouse relance le débat

Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme a été agressé avec un tesson de bouteille à Toulouse (Haute-Garonne) par deux individus, dont un sous OQTF. Cette affaire a relancé le débat autour des obligations de quitter le territoire concernant de potentiels durcissements de la politique en la matière.

Une agression à Toulouse qui pose une nouvelle fois la question de l’efficacité des obligations de quitter le territoire français. Ces OQTF, décidées par les préfets, concernent des personnes en situation irrégulière ou dont le droit de séjour a été refusé ou retiré.

Dans les faits, elles restent très peu appliquées. En 2024, seulement une OQTF sur 10 a été exécutée selon des chiffres relayés par l’Assemblée nationale.

En cause notamment la saturation des centres de rétention et une durée de rétention jugée par certains trop courtes pour organiser effectivement l’expulsion.

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a porté une mesure, votée début juillet, concernant l’allongement de la durée de rétention administrative qui pourra aller jusqu’à 210 jours pour certains profils contre 90 jours aujourd’hui. Cette mesure vise les étrangers condamnés à une interdiction de territoire.

Autre annonce : celle du Garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui souhaite supprimer les aménagements de peines pour les étrangers sous OQTF.

«La loi va être changée. Cela veut dire qu’il y a des gens à qui on aménage la peine de sortie de prison, parce qu’on pense qu’ils vont avoir un emploi ou s’insérer, alors qu’ils sont sous OQTF… Non, j’essaie d’expliquer à tout le monde que l’OQTF a vocation à partir, on ne va pas aménager sa peine. Il n’a pas vocation à s’insérer dans la société», a expliqué Gérald Darmanin sur CNEWS.

8.000 personnes sous OQTF sont actuellement placées en centre de rétention en France. Le projet de loi de réforme de la justice pénale sera présenté en conseil des ministres à la rentrée.