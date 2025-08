Rémi Recio, le sous-préfet de Narbonne est revenu ce mercredi 6 août sur l’incendie dans l’Aude qui s’est déclaré mardi et qui est pour l’heure considéré comme le plus grand feu de cet été. «Notre priorité est de protéger les populations et les pompiers», a-t-il confié à CNEWS.