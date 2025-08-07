«Des kilomètres pour aller chercher son argent» : dans les zones rurales, les habitants font face à la disparition des banques et des distributeurs

Entre 2006 et 2023, le nombre d'agences bancaires a baissé de 15% sur le territoire français. Une situation compliquée, particulièrement pour les habitants des zones rurales.

«Des kilomètres à parcourir pour aller chercher son argent». Dans les zones rurales, les agence bancaires sont de plus en plus nombreuses à fermer leurs portes, une situation difficiles pour les habitants des communes concernées.

A Riotord en Haute-Loire, la dernière banque encore ouverte vient de fermer ses portes comme douze autres agences dans le département. Sur le marché de ce village de 1.200 habitants, cette disparition soulève des inquiétudes.

«Pour les personnes âgées, c’est compliqué parce qu’elles n’ont pas de moyens de transport. Il y a un moment où ça va créer un problème et les gens commencent à en parler. Je suis là tous les vendredis et tous les vendredis c’est la discussion», a confié à CNEWS, Stéphane Billard, qui est primeur.

Pour Bernard Souvignet, président de l’AME (association des Maires de France) ce phénomène entraîne de lourdes pertes pour l’économie des communes rurales car avec l’agence, c’est aussi la possibilité de retirer des espèces qui s’en va.

Un coût d'entretien trop élevé

«L’argent tiré dans la commune est utilisé prioritairement dans la commune et si les gens vont ailleurs pour tirer de l’argent, ils auront tendance à dépenser leur argent dans les autres communes», a-t-il estimé.

Alors que la banque justifie sa décision par une volonté de fusionner son réseau, pour le maire de Riotord, Guy Peyrard, c’est plutôt le coût d’entretien exorbitant des distributeurs de billets qui est en cause.



«Le coût aujourd’hui d’une maintenance d’un distributeur sur une commune, c’est 25.000 euros et il faudrait 50.000 retraits annuels, alors que le nôtre est apparemment de 16.000», a-t-il expliqué.

Les habitants ont à leur disposition une solution d’appoint, des partenariats entre les banques et des commerces locaux dits relais qui sont équipés de distributeurs automatiques. En France, ce sont 3.300 agences bancaires qui ont baissé le rideau depuis cinq ans principalement en zone rurale.