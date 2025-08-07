Toute l’actu en direct 24h/24
Insécurité et solidarité : comment un village de l’Oise s'est mobilisé pour sauver deux retraités tabassés par des cambrioleurs ?

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce lundi, plusieurs habitants du village de Pontpoint, dans l’Oise, sont venus au secours d’un couple de retraités de la commune, victime d’une agression, allant jusqu’à poursuivre les malfaiteurs en voiture. 

«Ils allaient le tuer». Les faits se sont déroulés ce lundi 4 août, quand Renald, habitant de Pontpoint, petite commune de l’Oise, est alerté par les cris de ses voisins. «Ils se faisaient frapper à coups de barre de fer», a-t-il raconté à CNEWS. 

L’homme a alors décidé d’intervenir avec ses fils, escaladant le mur de la propriété avec un escabeau. Une fois les agresseurs en fuite, l’histoire ne s’est pas arrêtée là. 

En effet, ces derniers ont ensuite été poursuivis par une grande partie du village, certains habitants décidant même de prendre leur véhicule. 

Un maire fier de ses administrés 

Bruno Dauguet, maire sans-étiquette, de la commune de Pontpoint, a félicité ses administrés pour cette intervention. «Ils ne se sont pas planqués, ils y sont allés au péril. Je suis fier d’appartenir à un village où les gens s’entraident», a-t-il déclaré. 

«Dans des petits villages de 500 habitants, il y a des points de deal», dénonce Patrick Vignal, ancien député Renaissance

Trois cambrioleurs, âgés de 17 à 20 ans, ont été arrêtés et placés en garde à vue. Une enquête pour vol aggravé par plusieurs circonstances a également été ouverte. 

