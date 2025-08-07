Retour du loup en France : contre les risques de prédation, des bénévoles montent la garde pour les éleveurs

Pour soulager les éleveurs, les bénévoles de l'association Pastoraloup montent la garde auprès des troupeaux pour prévenir des attaques de loups. CNEWS a pu rencontrer Sophie qui vient en aide à Nathalie, éleveuse de brebis et chèvre dans la Drôme provençale.

S'adapter. Le loup est de plus en plus présent sur le territoire français, faisant augmenter le risque pour les troupeaux mis en pâturage dans les massifs montagneux français et notamment dans les Alpes.

Sophie Morice-Couteau est bénévole de cette association et cet été, elle vient en aide à Nathalie Welker, éleveuse d’une centaine de brebis et de chèvres. Avec deux troupeaux à surveiller dont un en altitude et ne pouvant pas payer un berger, elle s’est tournée vers Pastoraloup, il y a trois ans.

Parmi les missions de la bénévole, «vérifier que les brebis sont en sécurité. Que le loup ne peut pas rentrer et qu'elles ne peuvent pas sortir du parc électrifié». A la nuit tombée Sophie doit également compter les animaux pour être certaine qu'ils sont tous en sécurité. Durant la journée, elle doit inspecter que les filets du parc ne sont pas endommagés.

Une surveillance humaine active

«Par rapport à la prédation, pour moi, la meilleure prévention c’est la présence humaine mais une présence humaine active pas quelqu’un qui lit son bouquin dans sa chaise haute», a expliqué Nathalie Welker. En effet, en octobre 2023, 17 de ses bêtes ont été tuées par une attaque de loups après le départ impromptu d’une bénévole qui a laissé le troupeau sans surveillance.

«Je vis avec le loup depuis presque 20 ans maintenant et oui c’est une réalité et on a appris à gérer même si ce n’est pas simple», a-t-elle ajouté. Le dispositif de Pastoraloup gagne du terrain puisque cette année 35 éleveurs y participent contre une vingtaine en 2023.

Face au retour de ce prédateur, depuis quelques mois, le niveau de protection du loup a été revu par l’Union européenne, passant d’une espèce strictement protégée à espèce protégée, facilitant ainsi les tirs sur ce dernier. Pour 2025, l’État français a autorisé l’abattage de 192 des 1013 loups décomptés sur le territoire français.