Justice : les tribunaux face à un manque d'interprètes

Procès reportés faute d’interprète, audiences ralenties et un budget qui explose… La justice française fait face à une hausse inédite des besoins en traduction.

SOS, justice en détresse. Les tribunaux français font face à un besoin crucial de traducteurs pour gérer les centaines de langues qui sont parlés au sein des instances juridiques françaises.

Aujourd'hui en France, l'un des protagonistes ne maîtrise pas le français dans un procès sur cinq. «Nous avons une forte demande d'interprètes pour pouvoir assurer des procès de manière équitable, rapporte Alain Leroux, ancien magistrat. Vous ne pouvez pas interroger quelqu'un sans qu'il ne comprenne ce qu'on lui demande».

Un budget colossal et des répercussions

«Le budget alloué est énorme», rappelle Alain Leroux. En 2024, près de 86 millions d’euros ont été dépensés dans ce domaine, soit 73 % de plus qu’il y a huit ans. Mais le problème persiste, et les professionnels sont toujours plus difficiles à trouver. Si 8.500 interprètes figurent officiellement sur les listes, tous ne travaillent pas à plein temps et d'autres ne sont pas toujours joignables.

«Si vous n'avez pas les interprètes à disposition, vous êtes obligés de faire un renvoi de l'affaire pour que l'interprète puisse être présent à l'audience», ajoute-t-il.

Cela conduit au report de nombreux procès, ou a des situations ubuesques et à la limite de la légalité, comme le recours à Google Traduction.

Pour faciliter le travail des magistrats, le ministère de la Justice envisage l'usage de l'intelligence artificielle.