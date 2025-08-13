Philippe Tabarot : «Le secteur des transports n'a pas été épargné par l'importation du conflit israélo-palestinien»

Un contrôleur aérien a été suspendu pour avoir dit ce lundi «Free Palestine» lors d'un échange radio avec l'équipage d'un vol de la compagnie israélienne El Al au départ de l'aéroport Paris-CDG, a annoncé ce mardi Philippe Tabarot, le ministère des Transports. «Le secteur des transports n'a pas été épargné par l'importation du conflit israélo-palestinien», a-t-il déclaré sur CNEWS ce mercredi.