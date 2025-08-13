Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Philippe Tabarot : «Le secteur des transports n'a pas été épargné par l'importation du conflit israélo-palestinien»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un contrôleur aérien a été suspendu pour avoir dit ce lundi «Free Palestine» lors d'un échange radio avec l'équipage d'un vol de la compagnie israélienne El Al au départ de l'aéroport Paris-CDG, a annoncé ce mardi Philippe Tabarot, le ministère des Transports. «Le secteur des transports n'a pas été épargné par l'importation du conflit israélo-palestinien», a-t-il déclaré sur CNEWS ce mercredi.

Antisémitisme

À suivre aussi

«Emmanuel Macron est sans doute le président le plus anti-israélien que la France ait connu depuis le début de la Ve République», pointe Meyer Habib
«Il faut lutter contre l'antisémitisme, sinon les Juifs vont quitter l'Europe», estime Arno Klarsfeld
Antisémitisme : «On est dans une submersion volontariste depuis le début, la violence vient toujours du même côté», déplore Pierre-Marie Sève

Ailleurs sur le web

Dernières actualités