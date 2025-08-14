«On meurt de chaud dans nos appartements» : Lyon autorise l’accès nocturne aux parcs pour lutter contre la canicule

Placée ce jeudi en vigilance orange canicule, la ville de Lyon (Rhône) a été visée plusieurs jours par une alerte rouge pour les températures. Pour lutter contre la chaleur, la mairie a autorisé l'ouverture nocturne des parcs.

À températures exceptionnelles, mesures exceptionnelles. À Lyon, dans le Rhône, des parcs restent ouverts toute la nuit pour permettre aux habitants de profiter de la fraîcheur durant la forte canicule qui touche la ville.

En effet, face aux très fortes températures annoncées par Météo-France et au placement en vigilance rouge canicule du département, depuis repassée à l'orange, Lyon a activé son plan «Objectif fraîcheur».

C’est notamment le cas dans le parc Blandan du 7e arrondissement de Lyon où les portes restent ouvertes plus tardivement que d’habitude. Et ceux qui le veulent pourront même passer la nuit pour profiter de la fraîcheur nocturne.

«Il y a des sanitaires qui sont présents, des fontaines à eau et puis un dispositif de sécurité quand même. Puisque l’idée, c'est que les gens puissent être en sécurité et au calme», a expliqué à CNEWS, Fanny Dubot, maire Les Ecologistes du 7e arrondissement de Lyon.

Une initiative saluée

«C’est une autre expérience que d’avoir un ventilateur pointé sur soi pendant 9 heures d’affilée. Là, je me dis qu'au moins, pendant une heure, je vais pouvoir regarder les étoiles, écouter un peu de musique et ce sera une expérience un peu différente», a expliqué un jeune homme, armé de son tapis de sol, à CNEWS.

«On meurt de chaud dans nos appartements, c’est trop bien que l’on puisse avoir des endroits au frais. Et du coup l’idée, c’est de tester et de voir si je peux y retourner dans les prochains jours», a ajouté une autre Lyonnaise.

«Ça peut être une expérience assez fun et sûrement beaucoup plus respirable que dans mon appartement», a souligné une troisième habitante du quartier, venue profiter de la fraîcheur.

En dehors du parc Blandan, ouvert toute la nuit, d’autres espaces ont vu leurs horaires élargis. Un dispositif que la mairie prévoit de maintenir jusqu’à la fin de l’alerte canicule.