«Il est hors de question de céder à la fatalité» : Bruno Retailleau s'attaque au fléau des vols de cuivre

Face à des réseaux de vol de cuivre qui ne cessent de se renouveler malgré les arrestations, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a annoncé vouloir mettre ces gangs hors d'état de nuire.

Ce sont des réseaux bien souvent issus des pays de l’Est, et plus précisément de la Roumanie. Leur mission est simple, voler les câbles dans lesquels se trouve un métal précieux : le cuivre.

Pour lutter contre ces vols et ces organisations, Bruno Retailleau, le ministre de l’Intérieur, a déclaré, auprès de nos confrères du Figaro, vouloir renforcer les sanctions pénales : «Il ne faut pas nier la vulnérabilité de nos réseaux, mais il est hors de question de céder à la fatalité».

«Il n’y a que la réponse sécuritaire et pénale qui viendra à bout de ce fléau», a ajouté le locataire de la place Beauvau.

Et c’est ce qui a été mis en place en mai dernier, à Colmar (Alsace), toujours selon Le Figaro, où trois individus ont été condamnés à deux ans et demi de prison ferme pour un vol de ce type.

Une lutte érigée en priorité

La lutte acharnée contre les vols de cuivre est désormais au centre des priorités du ministère de l’Intérieur, qui mobilise les moyens nécessaires pour déraciner le coeur de ces réseaux implantés sur le territoire.

Selon les explications de Bruno Retailleau, la police et la gendarmerie ont mis en place «au niveau départemental, des plans d’action conjoints avec les opérateurs de télécommunication pour sécuriser le matériel sur site, créer un réseau d’alerte et mieux comprendre leurs modes opératoires».

En parallèle de ces enquêtes, le ministère de l’Intérieur a créé des postes de «référents sûreté» au sein de la police et de la gendarmerie dans les départements et installé un système de vidéosurveillance dans les communes les plus touchées.