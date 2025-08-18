Prison d'Albi : quatre mineurs interpellés après une livraison de stupéfiants et de téléphones par drone

Dans le Tarn, une nouvelle affaire de livraison par drone au sein de la maison d’arrêt d’Albi a eu lieu. Plusieurs mineurs ont été interpellés.

Livraison spéciale. À la prison d’Albi (Tarn), quatre mineurs ont été surpris en train de livrer des produits tels que des téléphones portables ou des stupéfiants à des prisonniers par le biais d’un drone.

«Les militaires de la compagnie d’Albi ont été immédiatement engagés et, de par leur activité et leur connaissance du terrain remarquable, ont permis d’interpeller en flagrance quatre jeunes mineurs, originaires de la région toulousaine, à bord d’un véhicule avec lequel ils tentaient de prendre la fuite», a déclaré le Chef d’escadron Claude Ducerf, commandant à la compagnie de gendarmerie départementale d’Albi.

Selon lui, «l'enquête et les perquisitions effectuées ont permis la découverte de différents objets, dont le drone en question, des produits stupéfiants, des téléphones portables et des paquets de cigarettes».

Cette opération a pu avoir lieu grâce au signalement d'un particulier et au professionnalisme des militaires présents sur place : «Ce sont la remarquable réactivité et l’esprit d'initiative des militaires de la compagnie qui ont permis d’obtenir ce très bon résultat», a finalement souligné le Chef d’escadron Claude Ducerf.

Le conducteur du véhicule, lui aussi mineur, a été présenté au parquet de Toulouse ce dimanche après-midi et devrait être prochainement convoqué devant le tribunal. Quant aux autres individus, ils étaient déjà connus des services de police.