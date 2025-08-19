«On doit tout recommencer» : un salon de coiffure entièrement détruit par un cocktail Molotov à Saint-Paul-lès-Dax

Dans la nuit du 14 au 15 août, un salon de coiffure a été entièrement détruit par un cocktail Molotov, à Saint-Paul-lès-Dax, dans les Landes. Une scène filmée et dénoncée par le gérant de la boutique, qui a tenu à reprendre le travail.

Les employés n’en reviennent pas. Dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 août, un salon de coiffure, installé à Saint-Paul-lès-Dax, dans les Landes, a été la cible d’un cocktail Molotov.

La scène, filmée par la caméra de surveillance de la boutique, montre un individu, masqué, enflammer, de manière préméditée, la boutique. Celle-ci a été entièrement ravagée par les flammes. «C’est totalement préparé et volontaire, on ne peut plus être à l’abri», a dénoncé Bruce Lenfant, directeur du salon.

«Tout recommencer»

Une cagnotte a été ouverte pour soutenir ces artisans. Une enquête a été ouverte. A l’heure actuelle, les raisons de cet acte sont encore inconnues.

Cette attaque a profondément heurté les employés du salon de coiffure. «Nous en sommes réduits à devoir tout racheter, tout reconstruire, tout recommencer», a exprimé Kylian Boucoeur, coiffeur dans l’établissement.

Désireux de poursuivre leur activité, en attendant les conclusions de l’enquête et de leur assureur, les employés de ce salon ont repris le travail dans leur ancien local.