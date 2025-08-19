Emma Paris trompée par sa fiancée en prison : une enquête ouverte pour vérifier l'usage de téléphones en cellules, annonce Gérald Darmanin

À la suite du buzz né d’une histoire d’infidélité entre la YouTubeuse Emma Paris et l’influenceuse Clara, alias JustPyramid, incarcérée jusqu’à il y a encore quelques jours pour trafic de stupéfiants notamment, Gérald Darmanin a annoncé ce mardi l’ouverture d’une enquête pour vérifier l’usage de téléphones au sein des prisons.

Une histoire pleine de conséquences. Ce mardi, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a affirmé qu’une enquête avait été ouverte pour vérifier si des téléphones étaient utilisés dans les cellules après le buzz créé par la rupture d’Emma Paris avec Clara.

Dimanche 17 août, la YouTubeuse Emma Paris, anciennement Emma CakeCup, a publié une longue vidéo de 20 minutes dans laquelle elle annonce sa séparation avec Clara, appelée JustPyramid sur les réseaux sociaux.

Dans cette vidéo, la créatrice de contenu a expliqué les raisons de cette séparation et a notamment indiqué que Clara, incarcérée au moments des faits pour trafic de stupéfiants et blanchiment d’argent à la prison de Carquefou (Loire-Atlantique), l’avait trompée avec une autre détenue, qui aurait «passé 10 ans en Syrie» et qui serait «radicalisée et fichée S».

Emma Paris a ensuite révélé que Clara, sortie de prison le 14 août dernier, continuait de communiquer avec cette détenue, insinuant donc que cette dernière posséderait un téléphone dans sa cellule.

Une enquête ouverte

Cette vidéo ayant fait le tour des réseaux sociaux depuis deux jours, cette information a également été massivement relayée, suscitant notamment la vive inquiétude qu’une potentielle personne fichée S puisse communiquer avec l’extérieur.

Face à cette situation, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé ce mardi, depuis un déplacement à la prison de Nîmes (Gard), avoir «demandé une enquête administrative pour savoir si ces faits sont vrais».

«Pour l’instant, je ne peux pas les confirmer mais je rappelle qu’il y avait, il y a quelques mois, une rumeur sur l’un des auteurs des attentats terroristes, monsieur Salah Abdeslam, qui avait pu se marier en prison et mettre enceinte sa conjointe. Il n’a pas pu se marier en prison car c’était un mariage religieux au téléphone et sa conjointe n’était finalement pas enceinte de lui. Il faut faire attention aux rumeurs», a ajouté le Garde des sceaux.

Le ministre de la Justice a également indiqué que l’enquête «sera rendue publique».