Beauvais : un patient en colère dévaste une antenne de SOS Médecins et agresse le personnel

Nouvelle agression contre le personnel médical. À Beauvais, un patient venu pour un simple arrêt de travail a violemment saccagé l’antenne de SOS Médecins, avant d’insulter le personnel. C’est déjà la troisième plainte déposée par le président local de l’association contre un patient violent.

Nouvel exemple de la violence envers le personnel médical. Il est 11h40 ce lundi à l’antenne de SOS Médecins à Beauvais (Oise) lorsqu’un patient s’est présenté pour renouveler son arrêt de travail.

Le personnel lui a alors fixé un rendez-vous le même jour à 14h mais le patient s’est agacé, assurant avoir besoin d’un rendez-vous dans l’immédiat. L’homme a ensuite assené de violents coups de pied dans l’encadrement de la porte au point de casser le sas d’entrée au centre médical. Il a également proféré des propos insultants et vindicatifs.

«Ils ne veulent plus attendre»

A l’entrée de l’antenne, les réactions ont été unanimes. «On ne peut pas faire passer tout le monde en même temps, il y a forcément des horaires et un temps à respecter», a affirmé un premier témoin sur CNEWS.

«Ils ne veulent plus attendre. Ils veulent tout dès maintenant comme si tout leur était acquis. C’est ça le soucis», a regretté un autre patient sur notre antenne.

Christelle, ancienne salariée dans le domaine médical, a témoigné d’une situation de ce type qui se généralise ces dernières années.

«Il y a des urgences donc quand on garde des créneaux pour la journée, c’est pour les traiter et pas pour un ongle incarné ou parce qu’on a le nez qui coule… Les gens n’ont plus le réflexe d’aller à la pharmacie parce qu’ils ont le nez qui coule, ils vont chez le médecin… D’où cette agressivité parce que les gens ne comprennent pas que les places sont vraiment très chères et qu’il faut consulter pour un vrai motif», a assuré ce dernière.

C’est la troisième fois que le président de l’antenne SOS Médecins de Beauvais a déposé plainte à l’encontre d’un patient. L’antenne restera ouverte 24h sur 24 mais le président a regretté que ces comportements conduisent peu à peu les docteurs à refuser d’exercer la nuit.