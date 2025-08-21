«Les individus n'hésitent plus à essayer de tuer les policiers pour s'opposer à eux», affirme le porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale

Sur CNEWS, ce jeudi, le porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale est revenu sur l'agression de plusieurs policiers à Paris mercredi soir. Deux personnes ont été interpellées après les faits. L’une d’elles ferait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). «Les individus n'hésitent plus à essayer de tuer les policiers pour s'opposer à eux», a déclaré Fabien Bogais.