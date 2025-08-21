Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Les individus n'hésitent plus à essayer de tuer les policiers pour s'opposer à eux», affirme le porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Sur CNEWS, ce jeudi, le porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale est revenu sur l'agression de plusieurs policiers à Paris mercredi soir. Deux personnes ont été interpellées après les faits. L’une d’elles ferait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). «Les individus n'hésitent plus à essayer de tuer les policiers pour s'opposer à eux», a déclaré Fabien Bogais.

PoliceAgression

À suivre aussi

Lyon : un Algérien en situation irrégulière désormais visé par une OQTF après l’agression violente d’un octogénaire
Cadavres découverts dans la Seine : une deuxième personne placée en garde à vue
Paris : des policiers blessés dans le 17e arrondissement, deux individus interpellés dont un qui serait sous OQTF

Ailleurs sur le web

Dernières actualités