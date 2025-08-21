Seine-Saint-Denis : une boulangerie saccagée sur fond de trafic de drogue à Aulnay-sous-Bois

Une boulangerie a été saccagée sur fond de trafic de drogue, mardi 19 août, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Les suspects, qui seraient âgés de 15-16 ans selon une habitante, ont brisé les vitrines des présentoirs à l’aide de marteaux.

Ce mardi 19 août, deux individus cagoulés ont fait irruption dans une boulangerie située à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Équipés de marteaux, ils ont cassé les vitrines des présentoirs avant de prendre la fuite.

Bien qu’aucun blessé ne soit à déplorer, les images des dégâts restent choquantes. Une habitante, témoin de la scène, est revenue sur les faits.

«Il s’agit de jeunes âgés de 15-16 ans. Ils étaient vêtus de doudoune. Ils avaient une capuche et des gants en latex bleus», a-t-elle décrit, interrogée par CNEWS. «Ils veulent juste se montrer. Ils veulent se rendre intéressants. On a besoin de commerçants. Même leurs parents en ont besoin», a-t-elle fustigé.

Le quartier où les faits ont eu lieu a été refait il y a 6 mois, selon le maire. Aucun incident majeur n’avait, jusqu’ici, été enregistré. Cependant, il faut savoir que la cité est tout de même connue pour son passé marqué par le trafic de drogue.

Une enquête ouverte

«C’est du vandalisme, mais c’est plus inquiétant que cela. Ça ressemble un petit peu aux méthodes de rançonnage ou de racket qu’on avait l’habitude de voir avant dans le département de la Seine-Saint-Denis», a dit Eric Couvrat, secrétaire départemental adjoint du syndicat de police Un1té 93.

«A l’époque, des individus arrivaient et commettaient des dégradations. Peu de temps après, des gens se proposaient pour assurer la sécurité du commerce ou des lieux, en contrepartie d’une somme d’argent (…) C’est un moyen de pression», a-t-il ajouté.

A la suite de ces faits, le parquet de Bobigny a procédé à l’ouverture d’une enquête pour «dégradation volontaire de bien privé». Les images des caméras de vidéosurveillance sont en cours d’exploitation.