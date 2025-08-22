Toute l’actu en direct 24h/24
«Pendant 18 mois, elle n’a pas perçu de loyer» : une septuagénaire récupère son logement squatté depuis près de deux ans par des Guinéens

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une femme de 79 a récupéré son appartement, situé à Nantes (Loire-Atlantique). Celui-ci était occupé illégalement depuis l’automne 2023 par un couple de Guinéens, parents de deux enfants en bas âge. 

Un calvaire, qui a pris fin le 29 juillet. Une retraitée de 79 ans a récupéré son appartement, située à Nantes (Loire-Atlantique), dont elle était propriétaire. Celui-ci était squatté, depuis l'automne 2023 par un couple de Guinéens, parents de deux enfants en bas âge. 

Les travaux de remise en état du bien sont estimés à environ 6.000 euros. «Pendant dix-huit mois, elle n’a pas perçu de loyer», a dénoncé, Foulques Chombart de Lauwe, conseiller municipal LR de Nantes, à CNEWS, déplorant la situation de «cette femme de 79 ans, malade». 

Une association mise en cause 

Une décision d’expulsion avait été suspendue l’an dernier, en raison de la vulnérabilité des occupants. L’association Gasprom-ASTI, qui œuvre localement pour les personnes migrantes a été citée comme soutien des squatteurs au moment de la médiatisation de l’affaire. Une accusation niée par l’association. 

Sur le même sujet Squat d'appartements : «La justice s'intéresse toujours à la situation de l'occupant et jamais à celle du propriétaire», s'agace cet avocat Lire

Cette famille guinéenne est actuellement hébergée dans un hôtel de la région Loire-Atlantique, à titre temporaire. 

